أعلن النادي الأهلي المصري إنهاء عمل 3 لجان بعد أيام قليلة من وداع الفريق الأول لكرة القدم لبطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.

وأوضح الأهلي في بيان أن مجلس الإدارة قرر توجيه الشكر للجان «التخطيط» و«الاسكاوتنغ» و«إدارة التعاقدات»، مع التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

ابتعاد الخطيب

كما ابتعد رئيس النادي محمود الخطيب عن إدارة ملف كرة القدم بالنادي، مع تكليف نائبه ياسين منصور وعضو مجلس الإدارة سيد عبدالحفيظ بتولي الملف في الفترة القادمة.

المزيد من القرارات المرتقبة

وأوضح بيان النادي الأهلي أنه سيتم الإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

تأجيل إقالة توروب

يذكر أن إدارة النادي الأهلي استقرت على تأجيل قرار إقالة المدرب الدنماركي ييس توروب بعد الوداع الأفريقي، بسبب المبالغ المالية الطائلة التي ستتكبدها خزينة النادي حال الإطاحة بالمدير الفني في الوقت الحالي.