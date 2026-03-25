أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) تسجيل استئناف رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد المغربي لكرة القدم، على خلفية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.



وجاء في بيان المحكمة أن الاستئناف يتعلق بقرار صادر عن «كاف» بتاريخ 17 مارس 2026، الذي اعتبر منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية، مع اعتماد فوز المنتخب المغربي بنتيجة (3-0).



وأوضح البيان أن الاتحاد السنغالي يسعى لإلغاء القرار الصادر، والمطالبة باعتماده بطلاً للبطولة، إلى جانب طلب تعليق المهلة المحددة لتقديم مبررات الاستئناف بشكل عاجل، لحين استلام حيثيات القرار كاملة.



ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بتعيين هيئة تحكيم مختصة للنظر في القضية، على أن يتم لاحقاً تحديد الجدول الزمني للإجراءات. ووفقاً للوائح، يمتلك الطرف المستأنف 20 يوماً لتقديم مذكرته القانونية، فيما يُمنح الطرف الآخر مهلة مماثلة للرد.



وأكدت المحكمة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية، مما يجعل من الصعب تحديد موعد الجلسات أو صدور القرار النهائي في الوقت الراهن.



وفي تعليق له، شدد المدير العام للمحكمة ماتيو ريب على جاهزية «كاس» للتعامل مع مثل هذه القضايا، مؤكداً الحرص على تسريع الإجراءات مع ضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.



واختتمت المحكمة بيانها بالتأكيد على أن تفاصيل القضية ستبقى سرية إلى حين صدور أي مستجدات رسمية.