أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف قيد نادي الزمالك المصري للمرة الرابعة عشرة بسبب قضية جديدة.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه الرسمي اليوم (الأربعاء) أنه أوقف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات، دون الكشف عن الطرف المتسبب في القرار، لترتفع بذلك عدد الأحكام الصادرة إلى 14 حكماً خلال آخر خمسة أشهر فقط.

ويشترط الاتحاد الدولي التوصل إلى تسويات مالية مع الأطراف المعنية، سواء عبر السداد أو الجدولة، لرفع الإيقاف.

تألق فني رغم الأزمة المالية



ورغم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها نادي الزمالك، إلا أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

كما أصبح «الفارس الأبيض» ممثل مصر الوحيد في البطولات الأفريقية هذا الموسم، بعد تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب أوتوهو الكونغولي، فيما ودع الأهلي وبيراميدز دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، وخرج المصري من الكونفدرالية من الدور ذاته.