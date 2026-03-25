واصل المنتخب الوطني الأول مساء أمس (الثلاثاء) تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة «أيام FIFA» الدولية لشهر مارس، المقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم العمل على الجوانب التكتيكية المتنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على ثلث مساحة الملعب.



على صعيدٍ متصل، اكتفى اللاعب زكريا هوساوي بأداء برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.



ويواصل المنتخب الوطني مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام السابعة مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.