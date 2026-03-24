كشف المدير الفني للمنتخب المصري إبراهيم حسن، عن أن بعثة المنتخب ستغادر ظهر غد (الأربعاء) على متن طائرة خاصة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعداداً لمواجهة المنتخب السعودي يوم الخميس في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وكان إبراهيم حسن قد أكد أن نجم ليفربول محمد صلاح خارج معسكر «الفراعنة» في شهر مارس بسبب الإصابة التي لحقت به، كما يغيب زميله محمد حمدي لاعب بيراميدز بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة الأسماء المختارة لمعسكره الذي ينطلق 22 مارس في إطار الاستعداد لكأس العالم. واللاعبون هم؛ محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، مصطفى محمد، ناصر منسي.