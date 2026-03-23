مرحلة ثالثة ضمن إعداد مونديال 2026

انتظم لاعبو المنتخب الوطني السعودي الأول أمس (الأحد) في مقر إقامتهم بمحافظة جدة، إيذاناً ببدء المعسكر الإعدادي الذي يُقام خلال فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر مارس، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد (الأخضر) لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™.

وكان في استقبال اللاعبين مدرب الأخضر هيرفي رينارد ومدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الكابتن صالح الداود، اللذان بادلا اللاعبين التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشهد اليوم الأول للمعسكر وصول سعود عبدالحميد لاعب نادي لانس الفرنسي لمدينة جدة قادماً من فرنسا، بعد مشاركته الأخيرة مع فريقه أمام أنجيه ومساهمته في تحقيق انتصار جديد بنتيجة (5-1)، ليرفع رصيد فريقه إلى 59 نقطة وصيفاً لمتصدر الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان بفارق نقطة وحيدة.

ويمتد المعسكر خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، متنقلاً بين جدة وجمهورية صربيا، حيث يستضيف (الأخضر) نظيره المنتخب المصري في مواجهة ودية يوم الجمعة القادم 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن يشد الرحال إلى العاصمة الصربية بلغراد لملاقاة منتخب صربيا ودياً يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى بلغراد يوم السبت 28 مارس، على أن يخوض الفريق حصتين تدريبيتين هناك في إطار تحضيراته للمواجهة المرتقبة.

وكان (الأخضر) قد دشّن، مساء أمس، برنامجه التدريبي بحصة مسائية أُقيمت على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط إغلاق أمام وسائل الإعلام، بما ينسجم مع البرنامج الفني المعتمد.

وفي سياق متصل، يشهد البرنامج الفني إقامة معسكر موازٍ للمنتخب الوطني (B) في جدة خلال الفترة ذاتها، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الأول هيرفي رينارد، وبقيادة مدرب المنتخب تحت 23 عاماً، الإيطالي لويجي دي بياجو، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الخيارات الفنية وتعزيز الجاهزية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة التحضيرات للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.

