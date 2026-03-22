أعدت وزارة الحج والعمرة إجراءات ميسرة لتسهيل مغادرة المعتمرين إلى بلدانهم ونصحتهم بالتواصل مع شركات العمرة لمعرفة مواقيت المغادرة والتنسيق مع مرفق الضيافة لإجراءات وترتيبات تسجيل الخروج ثم التأكد من من موعد التحرك إلى المطار والتحرك إلى وجهة السفر قبل أربع ساعات من موعد الإقلاع. وشددت وزارة الحج والعمرة في بيانات سابقة على أن آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة هو الأول من ذي القعدة 1447؛ الذي يوافق الثامن عشر من أبريل 2026 وتؤكد الجهات المعنية في السعودية على القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة على عدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم، حتى لا تطبق بحقهم عقوبات السجن والغرامة والتقيد الصارم بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم. وتشدد وزارة الداخلية في السعودية على أهمية دور المواطن والمقيم في عدم القيام بنقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في المملكة، وحذرت من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبات الغرامة والسجن والترحيل.

كما تشدد الجهات المختصة على شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين على سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم ومن يتأخر في الإبلاغ تطبق بحقه الغرامة.