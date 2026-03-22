ألقت سلطات الأمن الداخلي الأمريكية القبض على رجل في مدينة نيو أورلينز، بعد العثور داخل منزله على مواد إباحية تتعلق بالأطفال ودمية جنسية مصممة على هيئة قاصر.

ووفقاً لتقرير الاعتقال، فإن الواقعة بدأت في 25 فبراير، أثناء تنفيذ الشرطة تفتيشاً روتينياً ضمن إجراءات المراقبة، حيث عُثر في غرفة نوم المتهم، جيمي بورن البالغ من العمر 30 عاماً، على دمية بحجم طفل. وبعد التنسيق مع مكتب المدعي العام، عادت السلطات في 27 فبراير لتوسيع نطاق التحقيق.

ادعاء العمل في منصة روبلوكس والشركة تنفي

وخلال التحقيق، ادعى المتهم أنه يعمل مبرمجاً لدى منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس، الموجهة للأطفال والمراهقين.

ووفقًا للمدعية العامة ليز موريل، التي ذكرت أن بورن مبرمج روبلوكس، كانت الدمية «ترتدي بذلة نوم».

وادعت الشرطة أنها عثرت في منزل بورن على ملابس أطفال، بالإضافة إلى واقيات ذكرية مستعملة وغير مستعملة، وعدة أجهزة تحتوي على محتوى استغلال جنسي للأطفال.

كما أخبر المشتبه به الشرطة بأنه مبرمج روبلوكس. لكن متحدثًا باسم روبلوكس صرّح بأن بورن لم يعمل قط لدى الشركة.

وقالت الشركة لقناة WBRZ: «هذا الشخص ليس موظفًا في روبلوكس، ولم يكن كذلك أبدًا».

وأكدوا أن بورن كان يمتلك حسابًا لتصميم الألعاب، المعروفة باسم «التجارب»، على المنصة.

وقال المتحدث: «تتيح منصة روبلوكس للأشخاص غير المنتسبين للشركة إنشاء تجارب تخضع لمعايير مجتمعنا الصارمة».

وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق الحسابات المرتبطة بالمتهم وحظر نشاطه، التزاماً بسياسات السلوك خارج المنصة.

تفاصيل صادمة داخل المنزل

رافق فريق التحقيق عنصر من وحدة مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال التابعة لمكتب المدعي العام، حيث لاحظت أن الدمية تحمل ملامح واضحة لطفل دون سن 18 عاماً، وكانت ترتدي ملابس أطفال.

كما عُثر بجوارها على أدوات ذات طابع جنسي، ما عزز الشبهات حول طبيعة الاستخدام.

وخلال الاستجواب، أقر المتهم بأنه استورد الدمية من الصين، مبرراً ذلك بشعوره المتكرر بـ«الوحدة».

اعتراف وضبط أدلة رقمية

وفي تطور لافت، اعترف المتهم بحيازته مواد إباحية للأطفال، ما أدى إلى توقيفه فوراً.

وصادرت السلطات عدة أجهزة إلكترونية، بينها أقراص صلبة متعددة، تأكد لاحقاً احتواؤها على مواد إباحية لقاصرين.

اتهامات ثقيلة وقضية تتصاعد

وُجهت إلى المتهم 40 تهمة جنائية تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال دون سن 13 عاماً، إضافة إلى تهمة جنائية أخرى تتعلق بحيازة واستيراد دمية جنسية للأطفال.

وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها مليونا دولار لجرائم المواد الإباحية، و50 ألف دولار لتهمة الدمية.

خلفية: دعوى ضد روبلوكس بسبب سلامة الأطفال

تأتي هذه القضية في سياق جدل متصاعد، بعد أن رفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية ضد منصة روبلوكس في أغسطس الماضي، متهماً إياها بالتقصير في حماية الأطفال من المحتوى الضار والمفترسين.

وقالت المدعية العامة ليز موريل إن المنصة «تعج بمحتوى ضار ومفترسين، نتيجة تغليب النمو والأرباح على سلامة الأطفال».