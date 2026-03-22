استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد اللاعب سالم الدوسري من معسكر الأخضر المقام حاليًا في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.



وكان نادي الهلال قد زوّد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بتقريرٍ طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب على موضع إصابته في الركبة.



وعقب وصول اللاعب إلى مقر معسكر الأخضر في جدة مساء اليوم الأحد، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب فحوصات سريرية، إلى جانب الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، حيث أكدت جميعها حاجة اللاعب إلى برنامجٍ علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، مما استدعى استبعاده من المعسكر لعدم جاهزيته.



يذكر أن لاعبو المنتخب السعودي انتظموا مساء اليوم في مقر إقامتهم بمحافظة جدة، استعدادًا لانطلاق المعسكر الإعدادي الذي يُقام خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداد المنتخب السعودي لكأس العالمFIFA 2026™️.



وسيُقام المعسكر في محافظة جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من ( 22 إلى 31 ) مارس الجاري، وسيستضيف منتخب مصر وديًا يوم 27 مارس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته.