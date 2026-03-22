لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، بتصعيد عسكري جديد تجاه إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستبدأ في تدمير أكبر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة «دمرت إيران بالكامل»، مؤكداً أن واشنطن تمكنت من تحقيق أهدافها قبل الموعد المحدد.

وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، ردّ على انتقادات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز قائلاً: «الولايات المتحدة دمرت إيران بالكامل، ومع ذلك يقول محللهم الضعيف ديفيد سانجر إنني لم أحقق أهدافي. نعم، لقد حققت ذلك، وقبل أسابيع من الموعد المحدد».

وأضاف: «قيادتهم انتهت، وبحريتهم وقواتهم الجوية انتهت، وليس لديهم أي دفاع على الإطلاق، وهم يريدون إبرام صفقة، وأنا لا أريد».

وتابع ترمب: «نحن متقدمون على الجدول بأسابيع، وكما كانت تغطيتهم الانتخابية غير الكفؤة لي، فإن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة دائماً ما تخطئ».