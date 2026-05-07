أسعد الشيباني يفتتح القنصلية السورية في جدة

افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة، بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية، في خطوة تعكس تنامي التنسيق والتواصل الرسمي بين البلدين.

ويأتي افتتاح القنصلية ضمن جهود تعزيز الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين المقيمين في المملكة، وتسهيل إنجاز معاملاتهم وشؤونهم الرسمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للجالية السورية.

كما يعكس الافتتاح تطور العلاقات الثنائية بين السعودية وسورية، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية وتوسيع قنوات التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.