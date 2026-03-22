عبر لاعب فريق القادسية السابق خالد جاسم، عن سعادته بعد المستويات المميزة التي قدمها فريقه القادسية خلال منافسات دوري روشن السعوي، والتي كان آخرها تغلبه على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة قوية استطاع من خلالها فريق القادسية تحقيق النقاط الثلاث والوصول للنقطة 60 محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب.



وقال جاسم في حديثه لـ«عكاظ»: ولله الحمد فوز مهم وثمين للقادسية، وكسبنا ثلاث نقاط في مشوار الدوري، الفريق أمامه تحديات كبيرة خلال الجولات القادمة ويجب العمل بجد واجتهاد من أجل كسب المزيد من النقاط والتقدم في سلم الترتيب، وشاهدنا عملاً منظماً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.



و طالب جاسم، جماهير ومحبي القادسية بالوقوف مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات القادمة، مشددا على أهمية الدعم المعنوي للاعبين، خصوصا في الفترة الحالية التي يعيشها الفريق القدساوي وهو يقدم مستويات مميزة وأصبح رتم الفريق في تصاعد مستمر.



وأشاد، بالدعوة التي قدمت من قبل إدارة شركة نادي القادسية برئاسة بدر الرزيزاء، للالتقاء باللاعبين القدامى خلال شهر رمضان، والإستماع لمقترحاتهم ومناقشتهم حول وضع النادي ككل، وهي بلا شك خطوة مهمة تشكر عليها إدارة نادي القادسية.



وتمنى جاسم في نهاية حديثه أن يواصل الفريق القدساوي حصد النقاط والمنافسة على المراكز الأولى، خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه النادي من قبل الشركة المالكة، وناشد جميع القدساويين بدعم اللاعبين داخل المستطيل الأخضر والتركيز على حضور المباريات.