اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن العدو الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة الآن هو «اليسار الراديكالي»، والحزب الديمقراطي «عديم الكفاءة»، بعد «موت إيران»، وسط خلاف مع الديمقراطيين بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، المغلقة جزئياً بسبب نفاد التمويل.



وأعاد ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، نشر رسماً كاريكاتورياً يظهر الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، والذي توفي السبت، واحتفى ترمب بوفاته، قائلاً إنه «سعيد لوفاته لأنه لن يتمكن من إيذاء الأبرياء بعد الآن».



وفي الكاريكاتير يقول مولر الذي تولى كمحقق خاص بوزارة العدل التحقيق في صلات ترمب المزعومة بروسيا خلال ولايته الأولى، لأوباما: «لقد حاولت إيجاد أي دليل يدين ترمب، ولكن كل شيء (أجده) كان يقود إليك أنت وهيلاري»، في إشارة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون منافسته في انتخابات 2016.



وأعلن ترمب قبل هذين المنشورين بدقائق أنه سيرسل عملاء هيئة الهجرة والجمارك إلى المطارات الأمريكية لمساعدة موظفي وكالة أمن النقل TSA في إدارة المطارات، إذ إنهم لم يتلقوا رواتبهم ويواجهون نقصاً حاداً في الموظفين بعد استقالة وتغيب عدد كبير منهم، ما أدى إلى طوابير طويلة للمسافرين.



وقال ترمب: «يوم الاثنين، ستتوجه عناصر هيئة الهجرة والجمارك، إلى المطارات لمساعدة موظفي أمن النقل الرائعين الذين ظلوا على رأس عملهم».



وكان ترمب هدد السبت، بنشر عناصر الهجرة والجمارك، في المطارات إذا لم يوافق الديمقراطيون في الكونجرس فوراً على تمويل أمن المطارات.