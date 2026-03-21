فيما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الحرب على إيران في منتصف الطريق، وتعهد بمواصلة القتال، كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (السبت) أن فريق الرئيس ترمب يضع خطة لبدء محادثات سلام مع إيران.

ويتكوف وكوشنر منخرطان في الخطة



ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن فريق ترمب يضع خطة لبدء محادثات سلام مع إيران، موضحين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس كوشنر منخرطان بشكل مباشر بخطط اليوم التالي بعد حرب إيران.



وأشار المسؤولون إلى أن فريق ترمب يدرس الآن خطة المرحلة القادمة في إيران بعد الحرب، مؤكدين أن أي خطة للسلام في إيران ستأخذ بالاعتبار مضيق هرمز.



وكشف المسؤولون عن تلقي واشنطن رسائل من إيران عبر مصر وقطر وبريطانيا، قائلين: "مصر وقطر أبلغتا واشنطن أن إيران مهتمة بالتفاوض لكن بشروط صعبة".

وأشار المسؤولون إلى أن مستشارو ترمب يريدون أن يكونوا مستعدين في حال بدء محادثات مع إيران في المستقبل القريب.



ما هي شروط أمريكا لوقف الحرب؟



وقال المسؤولون إن واشنطن تريد من إيران 6 التزامات من أجل المستقبل، منها تجميد عمل البرنامج الصاروخي لـ5 أعوام، التزام من طهران بـ«صفر تخصيب»، إضافة إلى إيقاف المفاعلات في نطنز وأصفهان وفورد، والالتزام ببروتوكولات صارمة بشأن أجهزة الطرد المركزي، وحظر تمويل الجماعات المسلحة في لبنان واليمن وغزة، والالتزام بمعاهدات مع دول المنطقة بشأن الحد من التسلح وبحد أقصى للصواريخ لا يتجاوز ألف كيلو متر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن شروط ويتكوف وكوشنر ستكون مشابهة لتلك التي عرضاها في جنيف قبل يومين من اندلاع الحرب.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه قد تتم مناقشة إعادة الأصول الإيرانية المجمدة،قائلاين:"ما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة وهناك طرق عدة لصياغة الأمر".

وفيما يتعلق بالطرف الإيراني الذي سيتم التفاوض معه قال المسؤلون: «نحاول معرفة من هو صاحب القرار الفعلي في إيران للتعامل معه».



توقعات باستمرار العملية العسكرية 3 أسابيع



وذكر الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال (الجمعة) إنه يفكر في إنهاء الحرب، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن التوقعات تشير إلى أنه سيظل هناك أسبوعان أو 3 أسابيع إضافية من القتال.



وأفاد الموقع بأنه في هذه الأثناء يريد مستشارو ترمب البدء في إرساء الأسس للدبلوماسية لأي حل تفاوضي قادم.



صواريخ عابرة للقارات



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، مضيفاً: «لا يبدو أن أمريكا تريد إنهاء الحرب وسنواصل الدفاع عن أنفسنا».



في المقابل، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الأضرار الكبيرة التي أحدثتها إسرائيل في النظام الإيراني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدأت تتجمع لتشكل إنجازاً استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً وحكومياً، مشدداً بالقول: «إيران أكثر انكشافاً ودون قدرات دفاعية كبيرة. قادة النظام، الذين طوروا قدرات بهدف تدميرنا، أصبحوا منهكين ومرتبكين».



وتطرق زامير إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي قائلاً: «أطلقت إيران صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من مرحلتين بمدى 4 آلاف كيلومتر. هذه الصواريخ لم تكن موجهة لضرب إسرائيل. يصل مداها إلى عواصم أوروبا، برلين وباريس وروما كلها ضمن مدى التهديد المباشر».