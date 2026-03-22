أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، اليوم، تعاقده رسمياً مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الأول خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بعد إعلان الاتحاد انفصاله عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي بين الطرفين.



وأوضح الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X»، أن المدرب المغربي سيتولى مهمة الإشراف الفني على المنتخب، واضعاً نصب عينيه تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطلعات الكرة العُمانية.



ويعد السكتيوي من الأسماء التدريبية التي برزت في الفترة الأخيرة، حيث يمتلك خبرة فنية مميزة، ونجح في ترك بصمة واضحة على مستوى المنتخبات، فضلاً عن قيادته منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العرب التي استضافتها الدوحة، العام الماضي، بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية، على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جرت على استاد لوسيل بالدوحة.