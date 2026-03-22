حطم الأسترالي كاميرون ماكيفوي الرقم القياسي العالمي لسباق 50 ​متراً سباحة حرة للرجال، والذي كان يحمله ‌سيزار سيلو، وذلك خلال بطولة الصين المفتوحة للسباحة في شينزين.



وسجل ماكيفوي (31 عاماً)، الذي فاز ​بذهبيتي أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم ​العام الماضي، زمناً قدره 20.88 ثانية ليتفوق ⁠على الرقم القياسي السابق البالغ 20.91 ثانية ​الذي سجله البرازيلي سيلو عام 2009.



وقال ماكيفوي ​إنه كان يقوم «بأشياء خاصة» في التدريبات قبل بطولة الصين.



وأضاف لمحطة (سي.إم.جي) الحكومية الصينية: «كنت أعلم أن لدي فرصة لتحقيق ​رقم قياسي شخصي. كان رقمي القياسي ​الشخصي السابق 21.06 ثانية، لذا ربما كنت أتوقع 20.99 ‌ثانية، ⁠لكن تحقيق 20.88 ثانية أمر غير واقعي. إنه جنوني.



أعتبر سباق 50 متراً مهارة تعتمد على القوة. إنه يختلف عن السباقات الأخرى في ​السباحة. يتطلب ​المزيد من ⁠القوة والطاقة، ويصل الرجال إلى ذروة قوتهم في الثلاثينيات من العمر، ​بل في أواخر الثلاثينيات»، طبقاً لما نقلته «رويترز».



وهنأ سيلو، الذي ​اعتزل ⁠السباحة الآن، ماكيفوي على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب: «سباحة بسرعة البرق! أمر لا يصدق!».



وسجل سيلو رقمه القياسي ⁠في ​عصر شهد عدداً من الأرقام ​القياسية سجلها سباحون يرتدون ملابس سباحة عالية التقنية، والتي ​حُظرت منذ ذلك الحين.