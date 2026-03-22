أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم في بيان رسمي عن رفضه لدعوة رسمية تلقاها من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لخوض مواجهة ودية تجمع المنتخبين على الملعب الشهير في العاصمة الأرجنتينة بيونس أيرس (لا بومبونيرا)، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي الحالي.



وأشار البيان الصادر عن الاتحاد السوداني إلى أن لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة أسامة عطا المنان قامت بإخطار الغاني كواسي أبياه مدرب المنتخب، وبعد دراسة فنية قرر المدرب الاعتذار عن خوض المباراة.



وتابع "بناء على توصية الجهاز الفني، اعتذرت لجنة المنتخبات الوطنية عن المواجهة، مع التأكيد على استمرار التعاون مستقبلا بين الاتحادين السوداني والأرجنتيني لتنظيم مباريات ودية خلال الفترات القادمة".



من جانبه قال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني الدكتور أسامة عطا المنان إن مواجهة منتخب كبير مثل الأرجنتين كانت فرصة لا تقدر بثمن وتحقق فوائد كبيرة لـ"صقور الجديان" في كافة النواحي ولكن الإطار الفني اعتذر لأسباب فنية لا نستطيع التدخل فيها.



وتابع "للمدرب كواسي أبياه تقديراته التي نحترمها وهو أدرى بظروف منتخبه ولاعبيه والفوائد التي يمكن أن يحققها من المباراة فكان قراره الاعتذار عنها".



الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين قرر خوض مواجهة ودية أمام منتخب موريتانيا بدلا من السودان في 27 مارس الحالي.