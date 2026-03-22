حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق المصري البورسعيدي، ومُضيفه شباب بلوزداد الجزائري، التي جمعت الفريقين على إستاد نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وبهذه النتيجة ودع فريق المصري البطولة من الدور ربع النهائي، واستفاد شباب بلوزداد الجزائري من نتيجة مباراة الذهاب في السويس الأسبوع الماضي، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل هدف، ليبلغ الدور نصف النهائي للبطولة بعد تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، لينتظر المتأهل من مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي.



ويعد فريق البورسعيدي ثالث الفرق المصرية التي تودع اليوم منافسات البطولة الأفريقية، بعد خروج الثنائي بيراميدز والأهلي من المنافسات عقب الخسارة اليوم أمام كل من الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي.