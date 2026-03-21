بطموحات مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بالصدارة يستضيف برشلونة نظيره رايو فايكانو عند تمام الساعة الرابعة من عصر غد (الأحد) على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ29 للدوري الإسباني.



يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء سعياً لمواصلة نتائجه القوية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة حصدها من 23 انتصاراً وتعادل وحيد و4 خسائر، وله من الأهداف 77 وعليه 28 هدفاً، ويعيش الفريق فترة رائعة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث يظهر الفريق انسجاماً واضحاً بين عناصره، مع أداء هجومي مميز وقدرة كبيرة على فرض السيطرة في المباريات، خصوصاً على أرضه، مما مكنه من اعتلاء قمة جدول الترتيب، وحقق الفريق انتصارات مهمة كان آخرها الفوز على إشبيلية 5-2 أخيراً، ويسجل برشلونة أهدافاً بمعدل 3.6 هدف في كل مباراة على أرضه، ما يجعل «كامب نو» حصناً صعباً لأي منافس. وفي الخط الأمامي، يعتمد الفريق على قوة روبرت ليفاندوفسكي التهديفية، إضافة إلى مهارات رافينيا في صناعة اللعب وصناعة الفرص.



ورغم هذه الأفضلية، فإن رايو فايكانو ليس بالمنافس السهل، فقد أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على إزعاج الفرق الكبرى، بما في ذلك برشلونة نفسه. ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي واللعب الجماعي، إلى جانب سرعة التحول من الدفاع للهجوم، وهو ما قد يسبب مشكلات في حال لم يكن برشلونة في كامل تركيزه. ويعتمد رايو على التكتل الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة. وأظهر الفريق مقاومة قوية في آخر مبارياته، مع 4 تعادلات في آخر 6 مباريات، لكنه يعاني خارج أرضه. ويوجد رايو في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.