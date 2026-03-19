تم استدعاء 13 لاعباً أهلاوياً لمعسكرات منتخبات السعودية وفرنسا والبرازيل والسنغال وساحل العاج والجزائر، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، إذ ضمت قائمة المنتخب السعودي كلاً من: «عبدالرحمن الصانبي، ومحمد سليمان، وعيد المولد، وزكريا هوساوي، علي مجرشي، ريان حامد، زياد الجهني، وفراس البريكان»، كما انضم المدافع روجر إيبانيز إلى منتخب البرازيل، فيما التحق فرانك كيسيه بصفوف منتخب ساحل العاج، كما شملت القائمة كذلك أتنغانا مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، وإدوارد ميندي مع منتخب السنغال، إضافة إلى رياض محرز مع منتخب الجزائر.



وقد تؤثر هذه الغيابات على إعداد الفريق الأهلاوي الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد (62) نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف و(5) نقاط عن النصر المتصدر، إذ يسعى مدرب الفريق ياسله لتجهيز الفريق للمرحلة الحاسمة من الدوري بعد خروجه من كأس الملك من أمام الهلال، حيث سيواجه الأهلي نظيره ضمك بعد فترة التوقف ضمن منافسات الجولة (27) من دوري روشن.