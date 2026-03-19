ظهير برتبة مهاجم هداف يعرف طريق المرمى.. ليس مجرد لاعب في خط الدفاع «ظهير أيسر» يحمي مرماه برفقة زملائه في الخط الخلفي، لا.. بل يملك كافة مقومات اللاعب المتكامل الظهير العصري الطائر الذي يدافع ويهاجم بآنٍ واحد، إضافةٍ لميزة الحس التهديفي العالي الذي بجعبته.



كل تلك الصفات الفنية الإيجابية تتواجد بجسد النجم الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



إذ خطف ابن مدينة مارسيليا الأضواء وكان عريس «الكلاسيكو» بين فريقي الأهلي والهلال بعد أن أحرز هدف التقدم لفريقه خلال مواجهة نصف نهائي كأس الملك، بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد، حيث لم يشاهده حارس الأهلي ميندي إلا وهو يسكن شباكه.



ولم يتوقف ثيو عند ذلك الحد.. بل واصل تألقه ومنح فريقه بطاقة التأهل لنهائي أغلى الكؤوس بعد أن أحرز الركلة الترجيحية الأخيرة بقذيفة قوية، وطيلة مجريات اللقاء كان ثيو يقدم أدواراً هجومية استثنائية رغم مركزه كظهير أيسر، حيث شارك في 34 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين، ليصل إلى 10 إسهامات تهديفية، وهو رقم مميز يعكس تأثيره الكبير في الثلث الهجومي.



ورغم انضمامه إلى الهلال في صيف العام الماضي فقط، نجح هيرنانديز في تقديم واحدة من أفضل نسخه الهجومية خلال مسيرته، إذ وصل إلى 10 إسهامات تهديفية، وهي ثاني أفضل حصيلة له مع الأندية، ولا تتفوق عليها سوى فترته مع ميلان، عندما سجل 34 هدفًا وصنع 45 في 262 مواجهة.