انضم حكم الساحة الدولي رائد الزهراني رسميًا إلى قائمة حكام تقنية الفيديو (VAR) على مستوى قارة آسيا، وذلك بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، المخصصة لحكام الفيديو الدوليين، خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2026.



من جانبه، هنّأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الحكم الدولي رائد الزهراني بمناسبة انضمامه إلى قائمة النخبة لحكام الفيديو الآسيويين، لينضم بذلك إلى كوكبة الحكام السعوديين المصنفين ضمن نخبة حكام القارة، متمنيًا له ولزملائه دوام التوفيق وتقديم صورة مشرفة للتحكيم السعودي على المستويين الآسيوي والدولي.



وأضاف المسحل: «نعمل بشكل مستمر على الارتقاء بمستوى الحكام السعوديين، الذين أثبتوا حضورهم ضمن نخبة حكام القارة، وحققوا تواجدًا بارزًا في العديد من الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الماضية».