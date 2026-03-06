تلقى نجم نادي الترجي التونسي يوسف بلايلي عقوبة صادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب نزاعه مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.

سبب العقوبة

وذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية أن «فيفا» أوقف يوسف بلايلي عن ممارسة كرة القدم لمدة عام، على خلفية قضية رفعها ضده نادي أجاكسيو بعد فسخ عقده مع الفريق الفرنسي في موسم 2022-2023.

وأضافت أن بلايلي طالب أجاكسيو بالحصول على تعويضات ومستحقات بعد فسخ العقد، مقدماً وثائق تثبت أحقيته بالمبالغ التي طالب بها.

من جهته، اتجه النادي الفرنسي إلى «فيفا» مُقدماً وثائق تثبت، حسب محاميه، أن بعض الملفات التي قدمها بلايلي تحتوي على مستندات مزورة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من نادي الترجي أو اللاعب بشأن تقارير الإيقاف، إذ يستعد الفريق لمواجهة مستقبل المرسى غداً (السبت)، في بطولة الدوري التونسي.

إصابة بلايلي وغيابه عن البطولات

وكان يوسف بلايلي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، أبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2025، ويواجه شبح الغياب أيضاً عن كأس العالم 2026.

يُذكر أن اللاعب الجزائري سبق له اللعب في صفوف الأهلي السعودي خلال موسم 2019-2020، إذ سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.