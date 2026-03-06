التقى الأهلي والاتحاد ثلاث مرات في شهر مارس ضمن منافسات الدوري، حيث حافظ الاتحاد على سجله خالياً من الهزائم في جميع المباريات الثلاث، فاز 1-0 في عامي 2010 و2012، وتعادل 1-1 في عام 2019، حيث أُقيمت جميع المباريات خارج أرض الأهلي.



ولم يحقق الأهلي أي فوز في آخر 4 مباريات له في الدوري خلال شهر مارس (تعادلان وهزيمتان). وخسر 14 مباراة في الدوري خلال هذا الشهر - ثاني أعلى حصيلة له بعد أكتوبر (15 خسارة). في المقابل، تجنب الاتحاد الهزيمة في آخر 6 مباريات له في الدوري خلال شهر مارس (4 انتصارات وتعادلان)، وحقق 28 فوزًا في هذا الشهر إجمالًا - أقل من فبراير (35 فوزًا) وأغسطس (31 فوزًا).