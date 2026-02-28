ضرب لاعبو فريق التعاون موعداً مع جيرانهم في (حي الجامعة بمدينة جدة) فريق سلام الجامعة لمواجهة مرتقبة ستجمع الفريقين بنهائي بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، وذلك الثلاثاء القادم الموافق 3 مارس 2026، عقب فوزهم بنتيجة (2-0) على فريق «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة، في ختام مباريات دور الـ4 التي أقيمت على ملعب (رديف الجوهرة) بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.



ونجح التعاون بطل (كأس جدة لعام 2024) في إقصاء الحرس (وصيف بطولة العام الماضي 2025)، ليضرب موعداً مرتقباً لمباراة نهائية مثيرة مع سلام الجامعة (وصيف دوري جدة لعام 2024)، ستشكل أفضل ختام لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم.



من جهته، يلعب «حرس الحدود» مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد الموافق 1 مارس 2026، أمام نظيره فريق «شرطة» محافظة جدة، الذي خسر بنتيجة (0-1).