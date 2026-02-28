أكد فريق «سلام الجامعة» بجدة علو كعبه وسيطرته الفنية داخل الملعب، بحجزه مقعده كأول الواصلين للمباراة النهائية لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم، المقرر إقامتها الثلاثاء القادم، حيث سيلتقي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فريقي «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة و«التعاون» من جدة.



وانتصر «الجامعة» على فريق «شرطة» محافظة جدة بنتيجة (1-0) ضمن أولى مباريات دور الـ4 في البطولة، التي أقيمت الجمعة 27 فبراير، على ملعب «رديف الجوهرة» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.



واكتسبت هذه المباراة أهمية خاصة؛ كونها أول مواجهة تجمع بين فرق الجهات الحكومية وفرق الهواة المشاركة في البطولة.