يعتقد مدرب ليفربول آرني سلوت أن لاعب فريقه محمد صلاح سيستعيد حاسته التهديفية بعد غيابه عن التسجيل في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة وست هام في البريميرليغ: «نحن معتادون على تسجيل محمد للكثير من الأهداف، لا أعرف ما إذا كان قد غاب عن التسجيل في 9 مباريات متتالية، لكنني أثق في عودته للتسجيل مجدداً».

البيانات خادعة

وأضاف: «قبل 3 مباريات، سجل صلاح هدفاً وصنع هدفاً ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو فريق جيد جداً في الدوري الممتاز، لذا فهذه هي الحقيقة، ثم يمكنك تغيير البيانات والقول إنه لم يسجل في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع مدرب ليفربول: «صلاح ليس المهاجم الوحيد في ليفربول الذي لم يعد يسجل بنفس القدر الذي اعتدنا عليه، لكنه رفع سقف التوقعات، ولهذا يتفاجأ الناس عندما يغيب عن التسجيل».

أرقام صلاح

وشارك النجم المصري مع ليفربول في 28 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.