تأكد غياب لاعب الشباب كارلوس جونيور عن مواجهة الفريق أمام الهلال مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ«24» من دوري روشن السعودي، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، إذ أعلن النادي تواجد اللاعب في العيادة الطبية بعد شعوره بآلام في عضلات البطن، حيث يخضع حالياً لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويُعد غياب كارلوس جونيور خسارة فنية للشباب قبل المواجهة المرتقبة، في وقت يسعى فيه الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.



ومن المنتظر أن يتم تقييم حالة اللاعب خلال الأيام القادمة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.