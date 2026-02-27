تربع فريق الأهلي على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه الصعب على مضيفه الرياض بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ24 لدوري المحترفين.



بدأ اللقاء قوياً من جانب فريق الأهلي الذي بحث عن النقاط الثلاث، فيما اعتمد فريق الرياض على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة وكاد البرازيلي جالينو نجم الأهلي أن يهز شباك الرياض في محاولتين ولكن الحارس ميلان بوريان تألق في التصدي.



وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تحقيق مراده بهز شباك الرياض ولكن الهدف كان بالخطأ من الحارس ميلان الذي أراد إبعاد الكرة التي نفذها صالح أبو الشامات من ركلة زاوية ولكنه حوَّل الكرة بالخطأ لداخل مرماه (د: 75)، وتمكن الأهلي من إحراز هدف آخر بعد انطلاقة مميزة من المدافع ايبانيز ولعبها عرضية لزميله ايفان توني ليسددها في المرمى ولكن راية التسلل كانت حاضرة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ18 ويصل للنقطة 59 متربعاً على صدارة الدوري، فيما تلقى الرياض الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ15.