أعاد مهاجم فريق الشباب، المغربي عبدالرزاق حمدالله متابعة حساب نادي الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة لافتة أعادت الجدل حول مستقبله مع الفريق، خصوصاً الجولة الماضية التي شهدت حالة من الغموض.



ونشر حمدالله صورة له بقميص الشباب، في إشارة واضحة إلى رغبته في طي صفحة الخلافات، والتأكيد على التزامه بعقده مع الليوث، في ظل استعدادات فريقه في دوري روشن للمحترفين.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه مصادر مقربة إلى أن علاقة المهاجم المغربي بمدرب الفريق نور الدين بن زكري تسير بشكل مميز، إذ يحظى اللاعب بدعم وثقة كبيرة من المدرب الجزائري، الذي يعوّل عليه لقيادة الخط الأمامي خلال المرحلة القادمة.



كما أصبح الفريق أكثر استقراراً، مع سعي الإدارة بقيادة المالك لإغلاق الملفات العالقة والتركيز على الجوانب الفنية، أملاً في تحسين النتائج واستعادة التوازن في جدول الترتيب.



عودة حمدالله للتفاعل مع حساب النادي قد تمثل رسالة إيجابية لجماهير الشباب، التي تترقب رؤية هدافها أمام فريق الهلال في الجولة القادمة.