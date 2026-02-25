كشف تقرير صحفي عن اهتمام سعودي بالتعاقد مع مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، في ظل غموض مصيره مع «أسود الأطلس» قبل كأس العالم 2026.

ونفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، أنباء رحيل الركراكي، إلا أن شبكة «RMC Sport» الفرنسية أكدت أن المدرب مصر على مغادرة منصبه.

عروض سعودية

وتابعت الشبكة أن الركراكي لن يبقى عاطلاً عن العمل لفترة طويلة، حيث حظي باهتمام كبير من دوري روشن السعودي، وبدأت عدة أندية بالفعل بتقديم عروضها.

إنجاز مونديالي.. وإخفاق قاري

وقاد الركراكي منتخب المغرب لتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وهو أفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة.

لكن المدرب البالغ من العمر 50 عاماً فشل في إعادة المغرب إلى منصة التتويج القارية، بعد غياب نصف قرن، إذ خسر «أسود الأطلس» نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال بهدف نظيف الشهر الماضي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.