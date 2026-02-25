وصل لاعب فريق الفتح المغربي مراد باتنا إلى محطة رقمية بارزة بقميص نادي الفتح، بعدما بلغ 100 مساهمة تهديفية في جميع المسابقات، خلال 150 مباراة خاضها مع الفريق.



وسجل باتنا 58 هدفا، إلى جانب تقديمه 42 تمريرة حاسمة، ليصل إلى المساهمة رقم 100 بقميص (النموذجي)، في رقم يعكس استمراريته وتأثيره الهجومي منذ انضمامه للفريق.



ويعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة اللاعب مع الفتح، في ظل حضوره التهديفي المنتظم ومشاركته المباشرة في نتائج الفريق على مدار المواسم الماضية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر الأجنبية في تاريخ النادي من حيث الأرقام.