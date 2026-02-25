ارتفعت ثروة قائد فريق النصر «كريستيانو رونالدو» إلى رقم قياسي منذ قدومه إلى السعودية في 2023 إلى 800 مليون دولار، وبحلول عام 2024 تجاوز «رونالدو» حاجز المليار دولار، قبل أن يصل إلى 1.4 مليار دولار في 2026، وفق التقرير الذي بثته مجلة «فوربس»، حيث أوضح التقرير أن هذا النمو لم يأت فقط من الراتب الذي يتقاضاه من نادي النصر، بل من استثمارات في مجالات العقارات وفنادق دولية في مواقع إستراتيجية، وعلامات تجارية في الموضة والعطور تحمل اسمه أو شراكاته التسويقية، بالإضافة لعوائد رقمية وتسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يتخطى عدد متابعيه من خلالها المليار، ما يزيد من قيمته كوجه دعائي عالمي لمختلف العلامات.



وجاءت هذه الزيادة الهائلة نتيجة مزيج من النجاح المهني داخل الملاعب، وتعزيز وجوده التجاري عالميا من خلال عقود احتراف كروية كبيرة مع أندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ساهمت في تعزيز إيراداته مبكرا، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، ففي عام 2020 وصلت قيمة ثروته إلى 500 مليون دولار، مدعومة بزيادة عقود الرعاية والظهور الإعلامي، وفي عام 2022، تضاعف الرقم إلى 600 مليون دولار، مع توسع شهرته التي تجاوزت الملاعب إلى صفحات التسويق الرقمي، وهذا يعني أن ثروته تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ قدومه إلى نادي النصر.