أنهى الأرجنتيني روجر مارتينيز صيام نادي التعاون التهديفي أمام الهلال، بعدما تمكن من هز الشباك في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليعيد «سكري القصيم» إلى التسجيل في مرمى الهلال بعد غياب دام خمس مباريات متتالية.



وكان آخر هدف للتعاون في شباك الهلال قبل هذه المواجهة يعود إلى الدور الأول من موسم 2022-2023، عندما حقق التعاون الفوز بنتيجة (2-1)، وسجل حينها سميحان النابت وفهد الرشيدي. ومنذ تلك المباراة، عجز التعاون عن زيارة الشباك الهلالية في خمس مواجهات متتالية.



وبدأت سلسلة الصيام من الدور الثاني لموسم 2022-2023، عندما خسر التعاون أمام الهلال بنتيجة (4-0). وفي موسم 2023-2024، تفوق الهلال ذهاباً وإياباً بنتيجتي (2-0) و(3-0)، ثم كرر تفوقه في موسم 2024-2025 بالفوز ذهاباً وإياباً بالنتيجة ذاتها (2-0).



هدف روجر مارتينيز لم يكن مجرد تعديل لنتيجة مباراة، بل كسر عقدة تهديفية استمرت لعدة مواجهات، ليمنح التعاون دفعة معنوية مهمة ويؤكد قدرة الفريق على العودة أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري.