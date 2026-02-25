حقق الخلود فوزاً قاتلاً على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية للخليج، ومن ركلة زاوية وصلت الكرة لباولو فيرنانديز الذي تلاعب بالدفاع ومن ثم سددها قوية في المرمى هدفاً أول للخليج (د:2)، وعاد الخلود للقاء عن طريق راميرو إنريكي بعد فاصل مهاري رائع، ومن ثم تسديدة أجمل لتسكن شباك الخليج هدف تعادل للخلود (د:31)، وعاد إنريكي للتألق مجدداً محرزاً الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (د:76)، وقبل نهاية اللقاء تمكن لاعب الخليج صالح العمري من إدراك التعادل لفريقه (د:87)، لكن الخلود انتفض في الوقت بدل الضائع وتمكن لاعبه إدغاراس أوتكوس من إحراز هدف ثالث وقاتل للخلود (د:90+12)، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بثلاثة أهداف لهدفين.



وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه السابع ويصل للنقطة الـ22 في المركز الـ14، فيما تلقى الخليج الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع.