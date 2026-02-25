واصل الهلال سلسلة تعثراته بعد خروجه متعادلاً مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي التعاون، ضمن اللقاءات المؤجلة للجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، ووقف القائم لكرة سافيتش، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها بنجاح روبن نيفيز (د:41)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تحصل التعاون على ركلة جزاء نفذها بنجاح روجير مارتينيز هدف تعادل للتعاون (د:45+4)، وشهد اللقاء خروج لاعب الهلال حمد اليامي مصاباً وتم نقله بسيارة الإسعاف.



وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله السابع ويصل للنقطة الـ55 في المركز الثالث، فيما حقق التعاون التعادل الرابع ووصل للنقطة الـ40 في المركز الخامس.