تتجه الأنظار نحو ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية مساء غد (الأربعاء) لمتابعة اللقاء المثير، إذ يستضيف يوفنتوس نظيره التركي غلطة سراي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وكان لقاء الذهاب في إسطنبول قد انتهى بخسارة قاسية ليوفنتوس بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، ليضع الفريق الإيطالي نفسه أمام مهمة شبه مستحيلة، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق 4 أهداف كاملة، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في سيناريو يتطلب أداءً مثالياً هجومياً وانضباطاً دفاعياً صارماً.



ويسعى يوفنتوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الصعب وتعويض فارق الأهداف الثلاثة، ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بكل أوراقه الهجومية منذ الدقيقة الأولى، مع الضغط العالي ومحاولة التسجيل المبكر لإرباك حسابات الفريق التركي، لكن المغامرة الهجومية قد تحمل في طياتها مخاطرة كبيرة، خاصة أن غلطة سراي أثبت في لقاء الذهاب قدرته على استغلال المساحات والتحول السريع، وهو ما قد يعقّد مهمة أصحاب الأرض في حال استقبال أي هدف، إذ سيجبرهم ذلك على تسجيل 5 أهداف كاملة.



على الجانب الآخر، يدخل غلطة سراي المواجهة بأفضلية معنوية واضحة بعد الانتصار الكبير ذهاباً. الفريق التركي سيبحث عن إدارة المباراة بذكاء، عبر تأمين مناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لحسم التأهل مبكراً أو على الأقل قتل إيقاع اللقاء.



ويمتلك غلطة سراي عناصر قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، ما يجعله خصماً لا يستهان به خارج قواعده، خاصة في ظل الضغط المتوقع من جماهير يوفنتوس.



المواجهة المرتقبة تحمل كل مقومات الإثارة فهناك تاريخ أوروبي عريق ليوفنتوس يقابله طموح متجدد لغلطة سراي، وسيناريو مفتوح على جميع الاحتمالات.