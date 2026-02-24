يلتقي فريق «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة نظيره «القوات الخاصة للأمن البيئي» في المباراة ما قبل الأخيرة من منافسات دور الـ8 لبطولة (جدة 2026) لكرة القدم، التي ستنطلق عند الساعة 11:00 مساء غد الأربعاء، على ملعب القرية الأولمبية، حيث يرفع الفريقان شعار (الفوز فقط) محركاً أساسياً لهما لبلوغ دور الـ4.



«الحرس» تأهل بجدارة بعد تجاوزه فريق «الدوريات الأمنية» بمحافظة جدة بنتيجة (3-1)، ويطمح إلى مواصلة تفوقه، فيما يمتلك «الأمن البيئي» هجوماً كاسحاً حقق به رقماً قياسياً بانتصاره بنتيجة ثقيلة (6-0) على فريق شركة «أرامكو» السعودية، مما يجعله مرشحاً قوياً للفوز.



وفي المباراة الثانية التي يترقبها الجميع بفارغ الصبر حين يصطدم فريق «الرسوخ» بنظيره «التعاون» في ديربي أبناء مدينة جدة ضمن ختام الدور نفسه في مواجهة من العيار الثقيل والتي تنطلق في الساعة 12:50 فجر يوم الخميس، على ملعب القرية الأولمبية، إذ تصدر الرسوخ المجموعة (G) بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما حل التعاون وصيفاً بـ3 نقاط، حيث نجح الأول في الفوز على الثاني بنتيجة (1-0) في الجولة الثانية من البطولة.



من جهته، نجح «التعاون» في الفوز على «الرسوخ» والتتويج بطلاً لبطولة كأس جدة لعام 2024، فيما حل الرسوخ وصيفًا.



وكان «التعاون» قد تأهل لهذا الدور بعد انتصاره بركلات الترجيح (5-4) على فريق «العربي» من جدة، بدوره تأهل الرسوخ عقب فوزه بنتيجة (3-0) بقرار من لجنة الانضباط بعد احتجاجه على فريق «الوداد الطائفي» بسبب مشاركة اللاعب المحترف عبدالرحمن الجمعان مع الأخير، وهو ما يخالف أنظمة رابطة الهواة ولوائح البطولة التي تمنع مشاركة اللاعبين المحترفين مع الفرق المشاركة.



يُذكر أن الفائزين سيلتقيان في دور الـ4، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 27 فبراير على الملعب (الرديف) بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ ضمن ثاني أيام مواجهات الجهات الحكومية مع فرق الهواة المشاركة في البطولة.