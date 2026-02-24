يدشّن فريقا «الحرس الوطني» بالقطاع الغربي و«شرطة» محافظة جدة منافسات دور الـ8 لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم، في اللقاء الذي سينطلق عند الـ11:00 من مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب القرية الأولمبية.



وكان «الحرس الوطني» (حامل لقب نسخة 2025) قد انتصر على «الشرطة» بنتيجة (2-1) في افتتاح مباريات المجموعة (B)، التي تصدرها الأول برصيد 4 نقاط، فيما حل «الشرطة» وصيفاً بـ3 نقاط.



ويسعى «الحرس» لتأكيد تفوقه ومواصلة حملته للدفاع عن لقبه، بينما يطمح «وصيف المجموعة» لرد اعتباره وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء «البطل».



وكان «الحرس الوطني» قد بلغ هذا الدور بعد انتصاره (2-0) على فريق «إدارة التعليم» بمحافظة جدة، فيما تأهل «الشرطة» بفوزه (2-1) على فريق «وزارة الرياضة» بمنطقة مكة المكرمة.



وفي المباراة الثانية تنتظر الجماهير مواجهة نارية وصداماً مرتقباً يجمع بين فريق «سلام الجامعة» من جدة ونظيره «أكاديمية نور» من مكة المكرمة، ضمن الدور نفسه، عند الـ12:50 فجر الأربعاء، على ملعب القرية الأولمبية.



وكان الفريقان قد التقيا في افتتاح مباريات المجموعة (F)، وانتصر أبناء جدة بنتيجة (1-0) قبل أن يتصدروا المجموعة بعدها برصيد (6 نقاط)، بينما حل «نور» وصيفاً بـ3 نقاط، لذا يشكل ذلك الانتصار أفضلية معنوية لـ«الجامعة»، فيما يسعى لاعبو الأكاديمية للثأر من خسارتهم وحجز مقعدهم في المربع.



يُذكر أن «نور» تأهل لهذا الدور بعد فوزه بركلات الترجيح (4-2) على فريق «الأسطورة» من مكة، فيما تجاوز «الجامعة» فريق «BH» من القنفذة بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).



وسيلتقي الفائز في دور الـ4 مع المنتصر من لقاء فريق «الحرس الوطني» بالقطاع الغربي و«شرطة» محافظة جدة، يوم الجمعة القادم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في أول صدام مرتقب يجمع فرق الجهات الحكومية بفرق الهواة المشاركة في البطولة.