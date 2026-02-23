فجّر اللاعب المصري صالح جمعة الذي سبق له الاحتراف في فريق الفيصلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أشار إلى أن نجم النصر والمنتخب السعودي سلطان الغنام، كان يضع شرطاً في عقده مع نادي الفيصلي خلال فترة احترافه فيه يعفي الغنام من خوض الحصص التدريبية أو حضور أي اجتماعات، خلال الفترة الصباحية.



وجاء حديث اللاعب صالح جمعة خلال لقاء تلفزيوني على قناة «النهار» المصرية مع النجم السابق أحمد شوبير، ونوّه صالح جمعة إلى حالة اللاعب سلطان الغنام دفاعاً عن نفسه عندما سأله المذيع عن حقيقة حصوله على مقدمات عقود مع ناديي سيراميكا والإسماعيلي ورفضه بعدها المشاركة في التدريبات الصباحية، ليذكر أن هذا الأمر موجود بين اللاعبين، مستدلاً بحالة سلطان الغنام الذي -بحسب وصفه- لا يرغب بالقيام بأي واجبات في الفترة الصباحية.



وكان سلطان الغنام قد مثل الفيصلي لمدة 3 مواسم من 2015 وحتى صيف 2018 ورافق صالح جمعة خلال النصف الأخير من موسم 2018 وهي الفترة التي تمكن خلالها الفيصلي من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.