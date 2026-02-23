اكتملت قائمة المتأهلين لدور الـ8 في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، بانضمام فريق «التعاون» آخر الصاعدين لهذا الدور، عقب فوزه بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على «العربي» في لقاء ديربي مدينة جدة الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل (1-1)، ضمن ختام منافسات دور الـ16 على ملعب القرية الأولمبية.



ونجح التعاون بطل (كأس جدة لعام 2024) في إقصاء العربي حامل لقب (دوري جدة لعام 2024) في مباراة مميزة من الطرفين.



يُذكر أن «التعاون» سيلتقي في دور الـ8 مع فريق «الوداد الطائفي» المنتصر أمام «الرسوخ» من جدة بنتيجة (4-2) في دور الـ16، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 25 فبراير.



* مباريات دور الـ8



- الثلاثاء 24 فبراير:



1- الحرس الوطني بالقطاع الغربي أمام شرطة محافظة جدة، الساعة 11:00 مساءً.



2- أكاديمية نور من مكة المكرمة ضد سلام الجامعة من جدة، الساعة 12:50 فجر الأربعاء.



- الأربعاء 25 فبراير:



1- القوات الخاصة للأمن البيئي يواجه حرس الحدود بمنطقة مكة، الساعة 11:00 مساءً.



2- الوداد الطائفي من الطائف يلتقي التعاون من جدة الساعة 12:50 فجر الخميس.