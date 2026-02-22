فضل مدرب الشباب نور الدين بن زكري، الظهور بالزي السعودي احتفالاً بيوم التأسيس، خلال الموتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الرياض ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين «دوري روشن السعودي»، واستهل بن زكري حديثه بتهنئة المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة يوم التأسيس، مؤكداً اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الوقفة الصادقة من الجميع. وشدد مدرب الشباب على أهمية دعم الجماهير في هذه المرحلة الحساسة، قائلاً: «على الجماهير الشبابية أن تلتف حول فريقها في هذه المرحلة، فإن لم تفعل الآن فمتى يكون الالتفاف؟ حب النادي يظهر في مثل هذه الظروف، وأنا بحاجة إلى الإدارة والجماهير والإعلام الشبابي، فكلها عوامل نجاح».



وعن مواجهة الرياض، أوضح بن زكري أن المباراة لن تكون سهلة، مضيفاً: «في الدوري السعودي لا توجد مباراة سهلة، الفوز يتطلب عملاً كبيراً وتركيزاً عالياً. نحن في أشد الحاجة إلى النقاط الثلاث وسنعمل على تحقيقها بإذن الله».



وأكد المدرب الجزائري أن قدومه جاء بهدف إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية صعبة وتتطلب عملاً مضاعفاً، لكنه أبدى ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تجاوزها، قائلاً: «أنا هنا لتصحيح مسار هذا النادي ونتائجه، وطموحنا تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية».



ويأمل الشباب في استثمار المواجهة القادمة كنقطة انطلاقة جديدة تعزز حظوظه في المنافسة، وتعيد الثقة لجماهيره في قادم الجولات.