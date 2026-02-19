نشر نادي ليفربول الإنجليزي حديثاً مطولاً لنجمه الفرنسي المسلم هوجو إيكيتيكي تحدث من خلاله عن مشاعره تجاه شهر رمضان والعادات التي يتبعها هذا الشهر كأحد لاعبي الريدز المسلمين.



وانتقل إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول الموسم الماضي، وسرعان ما أظهر مستوى متميزاً في الدوري الإنجليزي، وساهم بشكل واضح في القوة الهجومية للفريق تحت قيادة آرني سلوت.



وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول قال إكيتيكي: «رمضان شهر رائع بالنسبة لي؛ لأنه يقربني من ديني وأهلي، ويجعلني أتصرف بشكل أفضل وأنقى من المعتاد».



وأضاف متحدثاً عن العادات التي يتبعها: «بالطبع أخطط للصيام وأحرص على قضاء شهر رمضان بشكل جيد. وأدعو عائلتي لتناول الإفطار معاً، وأحاول التقرب إلى الله أكثر، ليس فقط في رمضان ولكن طوال العام».



وأشار إكيتيكي إلى دعم عائلته وزملائه في ليفربول: «عائلتي مسلمة، لذا فإن الصيام ليس صعباً بالنسبة لي، وهم يشاركونني هذا الشهر وندعم بعضنا البعض. أما زملائي فلدينا عدد قليل من اللاعبين المسلمين، والنادي يقدم لنا كل الدعم لنتجاوز هذا الشهر بنسبة 100%».



وعن الدروس التي تعلمها من رمضان، قال: «أجلس مع نفسي كثيراً وأسأل نفسي عن سلوكي، وكيف أتعامل مع الناس، وأجد نفسي أكثر صبراً وهدوءاً في ما أتوقعه من الآخرين ومن نفسي».



واختتم إكيتيكي تصريحاته بالتهنئة: «رمضان كريم لكل جماهيرنا المسلمة في ليفربول».



ويظهر حديث إكيتيكي كيف يجمع بين الالتزام الديني والاحتراف كلاعب محترف، ويسلط الضوء على دعم النادي والبيئة الأسرية له خلال الشهر الفضيل.