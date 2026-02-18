واصل مهاجم فريق الاتحاد يوسف النصيري تسجيل الأهداف بعدما وضع بصمته مبكرا في دوري أبطال آسيا للنخبة، مقترباً من أرقام النجم الفرنسي «كريم بنزيما»، الذي انتقل إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، في البطولة القارية، حيث ترجم هدفه في مرمى السد القطري «ببراعة» خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهى بنتيجة (4 - 1)، إذ تناوب على تسجيل أهداف الاتحاد حسام عوار في الدقيقة (10)، ويوسف النصيري في الدقيقة (18)، إضافة إلى هدف بالخطأ من لاعب السد بيدرو ميغيل في الدقيقة (33)، قبل أن يضيف ستيفان كيلر الهدف الرابع في الدقيقة (63)، فيما أحرز رافا موخيكا هدف السد الوحيد في الدقيقة (38)، ليرفع المهاجم المغربي رصيده إلى 3 إسهامات تهديفية في البطولة القارية خلال مباراتين فقط (هدفان وتمريرة حاسمة)، ليصبح على بعد إسهامتين فحسب من معادلة رقم بنزيما آسيويا، إذ يملك الأخير 5 إسهامات (4 أهداف وصناعة واحدة) خلال 7 مباريات.



الأرقام تعكس انطلاقة النصيري القوية، الذي وصل إلى 4 إسهامات تهديفية في 4 مباريات بقميص الاتحاد في مختلف المسابقات، مسجلا هدفا في دوري روشن، وثنائية وصناعة في آسيا. مؤشرات مبكرة تؤكد أن الاتحاد كسب مهاجما يعرف طريق الشباك.