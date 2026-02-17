وقف الجهاز الفني المساعد للمنتخب السعودي على التقارير الفنية للاعبي نادي الخلود هتان باهبري ومحمد صوعان وعبدالعزيز العليوة، في إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026. واطّلع الجهاز الفني خلال خلال زيارة أندية الفيحاء والحزم والخلود على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وعُقدت اجتماعات مباشرة مع اللاعبين، جرى خلالها التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب.



كما شملت الزيارات متابعة الجوانب الفنية والطبية، ومناقشة آليات التنسيق المشترك مع الأجهزة الفنية في الأندية الثلاثة خلال الفترة القادمة، بما يضمن مواءمة برامج الإعداد مع متطلبات المنتخب الوطني، وتعزيز التكامل الفني بين المنتخب والأندية.



وتأتي هذه الزيارات امتداداً لسلسلة الاجتماعات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني، ضمن منهجية العمل المعتمدة، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز التواصل المباشر، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويعزز حضوره التنافسي في الاستحقاقات القادمة.



ومن المقرر أن يستكمل الجهاز الفني المساعد برنامج الزيارات والاجتماعات خلال الفترة القادمة، بزيارة أندية الشباب، والرياض، والفتح، والأخدود، وضمك، في إطار خطة عمل متكاملة تهدف إلى تهيئة اللاعبين ذهنياً وبدنياً استعداداً للمونديال.