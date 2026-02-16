فُجع الوسط القدساوي أمس (الأحد) بوفاة لاعب فريق الفئات السنية تركي السعيد (16 عاماً) إثر سكتة قلبية ألمت به. وكان الراحل قد انتقل لنادي القادسية قبل 8 أشهر قادماً من نادي القصيم. ونعت إدارة شركة نادي القادسية اللاعب السعيد من خلال تعزية بثها المركز الإعلامي بالنادي، جاء فيها: «يتقدم مجلس إدارة شركة نادي القادسية، ومنسوبو النادي كافة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة «السعيد» في وفاة فقيدنا لاعب الفئات السنية «تركي السعيد»، سائلين اللّٰه تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدّمه شاهداً له، وأن يربط على قلوب أسرته ومحبيه، ويلهمهم الصبر والسلوان».



من جهته، قدم نائب مدير الفئات السنية بنادي القادسية إبراهيم عبدالله جاسم خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد تركي السعيد، مؤكداً أن اللاعب، رحمه الله، كان يمتاز بعلاقات طيبة مع الجميع، ‏سائلاً المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.