استكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إجراءات استخراج الجنسية اللبنانية، بعدما أتمّ اليوم (الإثنين) إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر وزارة الداخلية والبلديات، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، على أن يتسلّم هويته اللبنانية في وقت لاحق، ليصبح «إنفانتينو» مواطناً لبنانياً رسمياً، وفق ما نشرته صحيفة «النهار». وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للحجّار قميصاً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حمل اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات والتقدير المتبادل.



وأعرب إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بزيارته، مؤكداً حرصه على دعم كرة القدم اللبنانية وتعزيز التعاون مع الاتحاد اللبناني، فيما شدّد حيدر على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز حضور لبنان على الساحة الرياضية الدولية.



ومن المقرر أن يعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى لقاء مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقدريان، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المطار ليلاً بعد اختتام زيارته.