يبحث نادي الدحيل القطري عن خطف بطاقة التأهل عندما يلتقي خارج ملعبه مع الشرطة العراقي يوم غد (الإثنين)، على استاد الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وما زال الدحيل في سباق التأهل للأدوار الإقصائية، في حين تبددت آمال الشرطة في التأهل بعد تعادله 1-1 مع ناساف، إلا أن الفريق العراقي سيسعى لإنهاء مشواره بانتصار، بعدما اكتفى بتعادلين فقط في مبارياته السبع السابقة. ويُعدّ ضعف المنظومة الدفاعية السبب الأبرز لمعاناة الشرطة قارياً، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف في ثلاث مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق.



من جهته، يأمل الدحيل في استثمار هذه المعطيات، بعدما قاتل بقوة في الجولة الماضية ونجح في العودة بالتعادل 1-1 مع الشارقة، ليبقي على حظوظه في المنافسة.



لكن الفريق القطري لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر 11 مباراة خارج أرضه في البطولة القارية، كما استقبل هدفين على الأقل في كل من خسائره الثلاث الأخيرة بعيداً عن ملعبه.