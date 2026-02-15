يطمح نادي الشارقة الإماراتي في حسم بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية عندما يتقابل مع ضيفه ناساف الأوزبكي يوم غد (الإثنين)، على استاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



ويحتاج الشارقة إلى النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في التأهل، في حين انتهت بالفعل حملة ناساف بعدما حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته السبع السابقة، وكان بإمكان الشارقة حسم تأهله إلى دور الـ16 لو حقق الفوز على الدحيل الأسبوع الماضي، لكنه سيدخل هذه المباراة واثقاً من حصد العلامة الكاملة أمام ناساف، إذ لم يسبق له أن خسر أمام الفريق الأوزبكي.



في المقابل، سيكون ناساف مصمماً على إنهاء مشواره بانتصار طال انتظاره، وقد أوقف تعادله في الأسبوع الماضي مع الشرطة العراقي سلسلة من سبع خسائر متتالية، إلا أن المهمة تبدو صعبة، إذ لم يحقق الفريق أي فوز في آخر ست مباريات أمام أندية الإمارات (تعادلان وأربع خسائر)، بما في ذلك خسارته في آخر ثلاث مواجهات من هذا النوع.



وكان الشارقة فاز في الجولة الأولى على الغرافة 4-3 في الشارقة، ثم تعادل في الجولة الثانية مع السد 1-1 في الدوحة، وخسر في الجولة الثالثة أمام تراكتور 0-5 في الشارقة، وخسر في الجولة الرابعة أمام الاتحاد 0-3 في جدة، وفاز في الجولة الخامسة على الأهلي 1-0 في جدة، وخسر في الجولة السادسة أمام الهلال 0-1 في الشارقة، وتعادل في الجولة السابعة مع الدحيل 1-1 في الدوحة.



فيما خسر ناساف في الجولة الأولى أمام الأهلي 2-4 في جدة، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال 2-3 في قرشي، وخسر في الجولة الثالثة أمام شباب الأهلي 1-4 في دبي، وخسر في الجولة الرابعة أمام الوحدة 1-2 في قرشي، وخسر في الجولة الخامسة أمام تراكتور 0-1 في قرشي، وخسر في الجولة السادسة أمام الاتحاد 0-1 في جدة، وتعادل في الجولة السابعة مع الشرطة 1-1 في فيرغانا.