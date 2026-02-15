أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، اليوم (الأحد)، تعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب شون دايتش، الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسر نادي نوتنغهام فورست أن يؤكد تعيين فيتور بيريرا مدرباً رئيسياً للفريق بعقد يمتد لـ18 شهراً».

الرابع هذا الموسم

بيريرا هو رابع مدرب دائم للفريق هذا الموسم، بعد نونو إسبيريتو سانتو، وأنجي بوستيكوغلو، وشون دايتش.

تجربتان سابقتان في الدوري السعودي

وسبق أن خاض فيتور بيريرا تجربتين في الدوري السعودي، إذ درب الأهلي موسم 2013-2014، والشباب في عام 2024، بينما كانت آخر تجاربه التدريبية مع وولفرهامبتون.

ترتيب نوتنغهام

ويحتل نوتنغهام المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.